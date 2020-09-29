رئيس مجلس الأمة الكويتي ينفي مزاعم وفاة أمير الكويت الشيخ صباح

نفى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ضمنا ما تردد من مزاعم بشأن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال الغانم في تغريدة بتويتر: ”اللهم ارزق أميرنا ووالدنا فوق عمره عمراً، وفوق صحته عافية، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه، وأبقه ذخراً وسنداً لبلده وأمته يا رب العالمين.“

وكان الناطق باسم حكومة الكويت طارق المزرم، غرد قبل ذلك قائلا: ”ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأمير الكويت البالغ من العمر 91 عاما متواجد منذ شهر يوليو تموز الماضي في الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه.

ويتمتع الأمير بشعبية جارفة في الكويت وخارجها، حيث يلقب بأمير الإنسانية.