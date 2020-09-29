أرمينيا تعلن إسقاط تركيا لإحدى مقاتلاتها ومقتل قائدها

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، الثلاثاء، أن طائرة تركية من طراز “إف-16” تمكنت من إسقاط إحدى طائراتهم من طراز “سوخوي 25”.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن “سقوط الطائرة أسفر عن مقتل قائدها”.