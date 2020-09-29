نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ببالغ الحزن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح جميل الصبر والسلوان.





كما أمر رئيس دولة الإمارات، بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم، على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الامارات فى الخارج. وفى بيان، أشاد الشيخ خليفة آل نهيان بتاريخ الفقيد فى مجال العمل الإنسانى وجهوده فى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربى وتعزيز تماسكه، مؤكدًا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الإمارات ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.