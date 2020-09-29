خادم الحرمين وولى عهده يعزيان آل صباح وشعب الكويت فى وفاة أمير البلاد

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم خادم الحرمين وولى عهد المملكة، خالص التعازى وصادق المواساة لعائلة آل صباح فى دولة الكويت، وللشعب الكويتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة صاحب السمو الشيخ صباح، الذى رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء فى دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتى الشقيق الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
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