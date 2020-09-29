رئيس مجلس الأمة الكويتي ينعي الشيخ صباح.. كنت درعا للوطن وأبا للجميع

نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قال الغانم "إنا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق، فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم أمير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمك الله".

‏وقدم الغانم تعازيه لنائب الأمير وولي العهد ولأهل الكويت، وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون في الأمير صباح نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم.

وتابع الغانم: "وبرغم إيماني بقضاء الله وقدره، إلا إنني عاجز حاليا عن تصور كيف لن التقيك مجددا، استمع إليك، وانهل من حكمتك، واستفيد من تجربتك الطويلة".

وأكد: "كنت ايها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها رحمك الله ايها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب".

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.