الشيخ صباح الأحمد انتصر للمرأة: مكنها من الترشح والانتخاب 

وفى أبريل 2006، تمكنت المرأة من الترشح والانتخاب، وفى يونيو وافق مجلس الوزراء على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدى لأول مرة فى تاريخ الكويت.

وتوجت سياسته الإصلاحية بدخول المرأة لأول مرة عضوا فى مجلس الأمة فى ثالث انتخابات نيابية تجرى فى عهده عام 2009، وقد سمح للمرأة بدخول السلك العسكرى.

وكان وزير الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ على الجراح الصباح، أعلن فى بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذى كان يعالج فى الولايات المتحدة منذ يوليو الماضى.