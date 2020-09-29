الأردن تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و820 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 137 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4501 حالة، كما سُجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 57 حالة.

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