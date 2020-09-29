المغرب : 2076 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2477303 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2152 حالة، كما تم تسجيل 2785 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 100253.
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