المغرب : 2076 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2477303 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2152 حالة، كما تم تسجيل 2785 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 100253.