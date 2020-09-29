أداء المناسك فى 3 ساعات.. إجراءات جديدة من السعودية للسماح بالعمرة

وبحسب أعضاء هيئة الحج بالمملكة، فإن الخطوة تهدف لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية، كما تهدف لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، خلال الأعوام المقبلة.

وأعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اكتمال استعدادات الوزارة من خلال تجهيز المواقيت كافة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، منوهاً بالجهود التى تبذلها الدولة فى ظل ما تمر به المملكة من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد وبما تقوم به جميع القطاعات الحكومية من تسخير الإمكانات كافة لتوفير سبل الراحة والطمأنينة والسلامة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، حسب "عكاظ".

فيما أكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الفترة المصرح بها لأداء مناسك العمرة 3 ساعات لكل فوج، ويعقب ذلك توجيه المعتمرين لأماكن المغادرة، لمنح الفرصة للدفعة القادمة لدخول الحرم برفقة مختص صحى.

يقسم اليوم لست فترات، كل فترة فيها نحو ألف معتمر، بإجمالى 6 آلاف معتمر فى اليوم الواحد فى المرحلة الأولى للجنسين من سن 18- 65 عاماً.

من ناحيته قال فهد فايز الوذينانى، عضو لجنة التنمية السياحية بمكة المكرمة، إن السعودية ممثلة فى وزارة الحج اتخذت الخطوة بشأن تنظيم العمرة دون مقابل وفق بروتوكول لتنظيم جديد للعمرة.

وأضاف فى حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التجربة تهدف للقدرة على استضافة 30 مليون معتمر بتخصيص مطاف الحرم لأشخاص محددين بالحجز، حيث أن التوسعة الخاصة بالحرم تسع 105 ألف فى الساعة الواحدة، ما يعنى إمكانية استضافة نحو 75 مليون معتمر فى الشهر.



وأوضح، أنه يتم العمل على أن يفتح الطواف من الجهات الأربع، وأن المملكة تعمل على التنظيم الجديد الذى تستخدم فيه التكنولوجيا.

وبحسب الوذينانى، إن المملكة تسعى لتنظيم الحج وفق ما تضمنته رؤية 2030، بما يضمن أفضل خدمة وفق إجراءات جديدة.

وأوضح أن الجميع من داخل المملكة أو الخليج وكذلك الأجانب لن يستطيعوا الذهاب للعمرة سوى بالحجز وذلك من أجل ضمان التنظيم الأمثل.

فيما قال سعد القرشى، عضو الهيئة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إن العمرة تساهم فى حركة اقتصادية نشطة، وفق التنظيم الجديد.

وأضاف فى حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإقبال سيزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة لا تحصل الرسوم من الداخل للعمرة أو للحج.

وأوضح أن وزارة الحج أقبلت على هذه الخطوة، للبدء فى فتح المجال للمعتمرين والمسلمين من الداخل والخارج.

واتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذى سيبدأ تطبيقه يوم الأحد القادم، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.