قائد الجيش الليبى ينعى أمير الكويت

نعى قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذى وفته المنية اليوم الثلاثاء، معربًا عن خالص تعازيه للكويت شعبًا وحكومة، حسبما أفادت "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





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