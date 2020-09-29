كما أعلن المجلس تعطيل الوزارات والجهات الحكومية فى الكويت لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن عودة الدوام الرسمى فى البلاد يوم الأحد المقبل.
وكان الديوان الأميرى فى الكويت أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن عمر 91 عامًا، أثناء رحلة علاج فى الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت يعلن الحداد 40 يوما على الشيخ صباح وتعطيل العمل 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.