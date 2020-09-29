الكويت يعلن الحداد 40 يوما على الشيخ صباح وتعطيل العمل 3 أيام

كما أعلن المجلس تعطيل الوزارات والجهات الحكومية فى الكويت لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن عودة الدوام الرسمى فى البلاد يوم الأحد المقبل.

وكان الديوان الأميرى فى الكويت أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن عمر 91 عامًا، أثناء رحلة علاج فى الولايات المتحدة.