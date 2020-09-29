الجيش الإسرائيلى يكشف 3 مواقع لصواريخ حزب الله فى لبنان

كشف الجيش الإسرائيلى النقاب، اليوم الثلاثاء، عن 3 مواقع معامل لتصنيع المواد المتفجرة المستخدمة فى صناعة الصواريخ الخاصة بميليشيات حزب الله فى قلب العاصمة اللبنانية بيروت، لافتًا إلى أن حزب الله يستخدم هذه المتفجرات لصنع صواريخ دقيقة.





وفي بيانه مساء اليوم الثلاثاء، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، إن مشروع الصواريخ الدقيقة الذى يديره كل من حزب الله وإيران، يشمل برامج تحويل قذائف صاروخية قائمة إلى صواريخ دقيقة.

وأضاف، أن المشروع يشمل أيضا برامج كاملة لصنع صواريخ دقيقة من خلال إنشاء مواقع إنتاج على الأراضى اللبنانية.

وتابع: "إن المشروع دليل قاطع على مواصلة استغلال مواطنى لبنان من قبل حزب الله، ومواصلة نشاطات إيران عبره بهدف زعزعة الاستقرار، والمساس بأمن وأمان المواطنين العزل الأبرياء".

وحذر متحدث الجيش الإسرائيلى من أن "الانفجارات التى شهدتها الساحة اللبنانية مؤخرًا، بما فى ذلك الانفجار بمستودع الأسلحة فى بلدة عين قانا جنوبى البلاد، تمثل دليلاً قاطعا على استخدام حزب الله السافر لمواطنى لبنان كدروع بشرية".