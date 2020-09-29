الرئيس الروسى ينعى الشيخ صباح: عمل لتعزيز موقع الكويت دوليًا

وقال المكتب الصحفى لدى الكرملين، إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بعث ببرقية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن تعازيه العميقة لوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأكد بوتين أن الأمير الراحل كان يتمتع باحترام كبير فى الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف بيان الكرملين، أن صباح الأحمد الجابر الصباح "عمل كثيرا من أجل التطور الاجتماعى والاقتصادى للكويت، وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية، وضمان أمن المنطقة".