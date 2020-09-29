لبنان ينعى أمير دولة الكويت ويعلن حالة الحداد العام ثلاثة أيام

وأعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون فى بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن ألمه الشديد لغياب سمو أمير دولة الكويت عن عمر قضاه فى خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة ".
بدوره نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب سمو أمير الكويت فى بيان اليوم حيث قال : "يشكل رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربى والعالم جميعا، مضيفاً "لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربى".
وأصدر رئيس الحكومة مذكرة رسمية أعلن فيها الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد.
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