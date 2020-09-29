بغداد : انسحاب البعثات الأجنبية من العراق كارثة

وفى تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد الملا طلال، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة "إجراءات لتأمين أمن البعثات الدبلوماسية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وشدد الملا طلال، على رفض الحكومة العراقية لـ"تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران، وأن واشنطن وإيران تدعمان هذا الموقف العراقى".

وأشار إلى تأكيدات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، بأن قرار "الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية، وأن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة ولا يوجد احتلال فى البلد حاليًا".

وأوضح المتحدث العراقى، أن القوات الأمنية قبضت على عدد من مطلقى الصواريخ، وأوقفت 19 ضابطًا ومسؤولاً أمنيًا، حيث تم إطلاق الصواريخ من المناطق التى كانت ضمن مسؤوليتهم سابقًا.