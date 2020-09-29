رئيس موريتانيا ينعى الشيخ صباح: نودع قائدا فذا نافذ البصيرة والحكمة

توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، برسالة عزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، يعزيه فى وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.





وجاء فى نص رسالة ولد الشيخ الغزوانى: "تلقينا بعميق الحزن وبالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل. وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم، باسمى شخصيا، وباسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومة وشعبا، بأصدق التعازى، فى هذاالمصاب الجلل، إلى دولة الكويت وشعبها الشقيق، وكذلك إلى الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، ويهيئ لها، على الدوام، أسباب الأمن والرقى والازدهار".

وتابع فى رسالة العزاء: "إننا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نودع قائدًا فذا، نافذ البصيرة، دائم التحلى بالاعتدال والحكمة، سباقا إلى لم الشمل ورأب الصدع، غيورا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف أنه "كان له رحمه الله فى نفوس الموريتانيين منزلة كبيرة لما عهدوه فيه من نبل وصادق محبة وتقدير".