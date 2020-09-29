الخارجية البريطانية تنعى أمير الكويت: فقدنا زعيمًا إنسانيًا عظيمًا

وفى بيان له، قال وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب: "فقدنا برحيل الشيخ صباح زعيما إنسانيًا عظيمًا كرس حياته لخدمة بلده والاستقرار بالمنطقة"، حسبما نقلت "سكاى نيوز عربية".

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