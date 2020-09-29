الرئيس الجزائرى يعزى القيادة الكويتية فى وفاة الشيخ صباح الأحمد

وقال الرئيس الجزائرى فى رسالته بحسب وكالة الأنباء السعودية : "لقد فقدنا بتأثر عميق فى هذا الرجل القائد الفذ الذى عرفناه من أولى النخوة والمروءة العربية الإسلامية الأصيلة، وعهدناه بمواقف كبار الحكماء المتبصرين الغيورين على مجد وسؤدد العرب والمسلمين، رمزا وعمادا للأمة العربية والإسلامية".

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