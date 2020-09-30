وقع رئيس إدارة الاتحاد أنمار الحائلي اليوم الثلاثاء، عقوداً احترافية مع اللاعبين الشباب محمد العوفي وباسل الحضيف وحارس المرمى محمد أبو عصيدة، بتوصية من مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي. وبارك رئيس النادي، للاعبين الثلاثة انضمامهم إلى الاتحاد، متمنياً لهم التوفيق. اظهر المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد يوقع مع العوفي والحضيف وأبو عصيدة عقوداً احترافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.