من يجرؤ على تحريك (الكرسي) !!؟

كما افتتحت مقالي السابق المعنون بـ (من القناعة بالبطولات , إلى القناعة بالهبـوط !!) أعيد وأكرر ما قلته وافتتح به مقالي هذا مرة أخرى : ” كل المشاكل من السهل حلها , إلا تلك المتأصلة في باطن العقل , من الصعب إخراجها و تنحيتها ومعالجتها ”

برغم كل ما حدث من مشاكل (عظيمة) للكيان الإتحادي كادت أن تودي بأهم ألعابه وأكثرها شهرة على الصعيد الآسيوي إلى غياهب دوري الدرجة الأولى , إلا أن هناك من (محى) كل البيانات السابقة مع إطلاق الحكم نهاية مباراة العدالة و إعلان (بقاء) عميد الأندية السعودية في دوري المحترفين وأكد فعلياً أن المشكلة مازالت متأصلة في باطن عقله .

هذا الحذف (الغامض) في أطواره , قد يعقد المسألة أكثر في الموسم الحالي حتى وإن حاول بعض الاتحاديين (المخلصين) أن يقدموا ما يمكن إصلاحه , في تقديم النصح و الدعم والرأي السديد للإدارة إلا ان كل ذلك لن يأتي بالحلول (الجذرية) للمشاكل المتأصلة في القاع وذلك لوجود مكمن (الخلل) في محله دون تغيير أو تبديل , فكل الحلول وكل المحاولات للتعديل والتطوير لن تؤتي اُكلها طالما أن (الخلل) موجود و القربة مازالت (مفقوعة) !!

إن كان هناك من ثمة أمل لتغيير منحنى مؤشر هذه الإدارة تصاعدياً باللون الأخضر للسنة الثانية , فلابد من تغيير (فكر) المسؤول الأول عن الفريق الأول لكرة القدم , و (إلزامه) بمشاركة الرأي و العمل ومعالجة الأخطاء , وعدم إعطائه (كل) الصلاحية لتنفيذ رأيه (الأوحد) , إستناداً إلى ما سبق وتقدم من نتائج (مخزية) بحق الفريق الموسم الماضي و (إستباقاً) إلى ما قد يحصل في الموسم الحالي , أو .. إن لم يسهل تغيير (الفكر) , فتحريك (الكرسي) هو الحل الأمثل (لمن يجرؤ فقط) , لكنه لن يأتي قبل ان يتساقط الضحايا من هنا وهناك كما حدث في الموسم الماضي , وكنك يابوزيد ما غزيت .

أضـواء متفـرقة ,,,

– لم ولن يكن في تاريخ التسعيني كرسي (ثابت) لأي شخص , لم يكن لمن أفنوا عمرهم وحياتهم من أجل الاتحاد , فمن (المؤسف) أن يدوم الكرسي لمن يضع الاتحاد و (ثلاجته) في ميزان واحد !! .

– مرة أخرى أجد الكثير من الربط بين مقالي السابق وأحداث اليوم ,وكأني قرأت الفنجان (ولست بقارئ) ,, أقتبس مما كتبت ” من (يستنكر) عدم عودة (رجالات الاتحاد) الآن فهو واهم , لأن (المحنكين الجدد) ومن تربع على مقاعد (الصف الأول) سيحاربونهم بكل ما أوتو من قوة ” .

– الاقتباس أعلاه حدث (حرفياً) , حين تهجم بعض (المحنكين الجدد) و قاموا بـ(غسل) أدمغة حفنة من الجمهور معهم ضد رجالات الاتحاد الذين قدموا للنادي قبل أيام بقيادة المهندس عبدالله بكر و الدكتور خالد المرزوقي , هذا التهجم (البليد) أتى من بعض (الاتحاديين) للأسف ولم يأتي من أعداء النادي بالخارج , وكأن الحال بهم يقول ( ايوه عاجبنا وضعنا كدا ,, كل سنة شخمطة وتهزيئ ) !! .

– تصرف (حكيم) في إضافة الكابتن حسن خليفة مساعداً لمدرب الفريق السيد كاريلي , لكن الحكمة وحدها لا تكفي إن لم يتم تطويع من حولها لأمرها , فهذا التصرف وهذه الإضافة (القيّمة) , سيضيع أثرها هباء منثوراً إن لم يتم إصلاح (الخلل الأكبر) !! .

– (تزكية) رئيس جديد لرابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين , المهندس عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الفتح السابق خلفاً للأستاذ مسلي آل معمر , كل التوفيق للمهندس عبدالعزيز في منصبه الجديد , مهمة جديدة لرئيس (ناد) سابق ستكون حافلة بالصعوبات و سيجد بلا أدنى شك من سيشكك في (نواياه) مستقبلاً حين تشتد المنافسة بين الأندية الجماهيرية , فهذا هو (المزاج) الحالي لبعض الإعلاميين للأسف , إن لم يعجبه القرار , ترك الموضوع ودخل في (النوايا) مباشرة (والنور طافي) !! .

– صدر بالأمس جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين , بنظرة خاطفة, وجدت بعض الإنصاف والتدرج في قوة المباريات مع الاختلاف بين نادٍ و آخر , إلا أن التدرج لحامل اللقب يكاد يكون الأكثر (مثالية) , حيث يفتتح الدوري بمواجهات (العين – ابها – ضمك) قبل أن يلتقي بالاتفاق كتجهيز أخير قبل الديربي الكبير امام النصر .

– بالنظر إلى الاستعدادات النهائية للفرق قبل دخول معترك مباريات الدوري , و بتوقعات (غير مضمونة) يبدو لي أن المنافسة على القمة لن تنحصر فقط بين الهلال والنصر , بل سينضم إليهما جارهما الثالث , شيخ الأندية نادي الشباب , و قطبي الغربية سيكثفان من (الدعاء) و البحث عن (الستر) .

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