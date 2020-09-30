الشيخ نواف:سياسة الأمير صباح تظل نبراسا لنا..وأتعهد بالحفاظ على وحدة البلاد

وأضاف الشيخ نواف، خلال جلسة تأدية اليمين الدستورى أمام مجلس الأمة، أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، فالكويت نجحت فى تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد.

وتعهد أمير الكويت بالحفاظ على وحدة البلاد، قائلا: "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظا على وحدة البلاد وضمان أمنها واستقرارها"، كما أكد على اعتزاز بلاده بدستورها ونهجها الديمقراطى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

واختير الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد عام 2006، بإجماع من أفراد الأسرة الحاكمة، نظراً لما يتمتع به من شعبية واسعة فى الأسرة ولدى مختلف فئات المجتمع، حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل والإخلاص فيه بعيداً عن الأضواء.

ويعد أحد مؤسسى الكويت الحديثة إذ ساهم مع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فى إرساء دعائم الدولة وشارك فى عمليات النهضة والبناء التى شهدتها البلاد عقب الاستقلال.