أبرز مباريات #الأربعاء 30 سبتمبر

يلتقي الأهلي والنصر مساء اليوم في دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2020 فيما يجمع اللقاء الآخر بختاكور الأوزبكي وبيربوليس الإيراني و تُلعب في الدوري الإسباني 4 مباريات، و يجمع كأس السوبر الألماني بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. و فيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر : دوري أبطال آسيا 16:40 النصر x الأهلي 20:45 برسيبوليس x باختاكور الدوري الإسباني 20:00 هويسكا x أتلتيكو مدريد 20:00 فياريال x ديبورتيفو ألافيس 22:30 إيبار x إلتشي 22:30 ريال مدريد x بلد الوليد الدوري الإيطالي 19:00 أودينيزي x سبيزيا 19:00 بينفينتو x انتر ميلان 21:45 لاتسيو x أتلانتا السوبر الألماني 21:00 بايرن ميونخ x بروسيا دورتموند اظهر المزيد

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