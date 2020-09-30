وقال الملك سلمان، فى رسالته: "تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له، الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى فقدنا بوفاته أخا عزيزا وصديقا وفيا خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله العلى القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان".
وأضاف: "وإننا إذ نعزيكم ونعزى أنفسنا فى فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازى وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم فى هذه الظروف، وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد، كما نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم فى دولة الكويت الشقيقة".
يشار إلى أن الأمير الكويتى الجديد الشيخ نواف الأحمد، كان قد أدى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، فى جلسة تاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة خاصة من الملك سلمان إلى أمير الكويت الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.