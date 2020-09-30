رسالة خاصة من الملك سلمان إلى أمير الكويت الجديد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد ، فى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما هنأه بتوليه مقاليد الحكم فى بلاده.





وقال الملك سلمان، فى رسالته: "تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له، الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى فقدنا بوفاته أخا عزيزا وصديقا وفيا خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله العلى القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان".

وأضاف: "وإننا إذ نعزيكم ونعزى أنفسنا فى فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازى وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم فى هذه الظروف، وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد، كما نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم فى دولة الكويت الشقيقة".

يشار إلى أن الأمير الكويتى الجديد الشيخ نواف الأحمد، كان قد أدى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، فى جلسة تاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.