أوقاف الكويت تدعو لإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد في جميع...

دعت وزارة الأوقاف الكويتية، جميع المساجد في البلاد، لإقامة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاءن عن عمر ناهز 91 عامًا.

وخاطبت الوزارة في بيان رسمي، أئمة المساجد والمواطنين والمقيمين، لإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح، عقب صلاة مغرب اليوم الأربعاء.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهرين، سبقها خضوعه لعمل جراحي في الكويت، حيث نعاه الديوان الأميري وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة، بعد نحو 14 عامًا من حكمه للبلاد.

ومن المقرر وصول جثمانه إلى البلاد اليوم، لتقتصر مراسم الدفن على الأقرباء فقط، امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتولى الشيخ صباح، مقاليد الحكم في بلاده يوم 29 كانون الثاني/يناير 2006، بعد نقل مجلس الأمة، سلطات الأمير سعد العبدالله السالم الصباح، إلى مجلس الوزراء؛ بسبب أحواله الصحية، وبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، بعد اختياره من مجلس الوزراء لهذا المنصب، عقب تسلمه السلطات الأميرية.