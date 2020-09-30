“الشورى” يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين

وافق مجلس الشورى، اليوم على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة. وقالت مصادر بأن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية. اظهر المزيد

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