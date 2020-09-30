رئيس مجلس الأمة الكويتى: واثقون فى الشيخ نواف لقيادة البلاد نحو الازدهار

وأضاف الغانم، أنّ الشيخ صباح كان قائدا للمسيرة وحارسا للدستور، وقاد البلاد لبر الأمان فى وقت تشتعل الأزمات حولنا.

يشار إلى أن الأمير الكويتى الجديد الشيخ نواف الأحمد، كان قد أدى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، فى جلسة تاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وحضر أداء اليمين رئيسا وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات فى الدولة.