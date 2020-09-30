وبحسب الوزارة، تم تسجيل 3385 حالة شفاء لهذا اليوم، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 292 ألفا و197 حالة بنسبة شفاء 80.6%.
وتابعت الوزارة، أن إجمالى الإصابات فى عموم العراق بلغ 362 ألفا و981 حالة، منها 61 ألفا و603 حالات ما زالوا يتلقون العلاج، و550 حالة فى العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالى حالات الوفاة وصل إلى 9 آلاف و181 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يسجل 4691 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يتخطى 362 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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