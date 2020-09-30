اليوم الوطني بين الترهيب والترحيب

من كبرى مصائبنا كدول مسلمة اعتراض البعض منّا على تشريعات يسَنَّها ولاة الأمر تحت شعار مخالفتها للدين ومن بينها مثلاً مسألة الإحتفاء باليوم الوطني التي لطالما شهد التذكير به صراعات فكرية ودينية بين حينٍ وآخر على خلفية تبني من يعارض الإحتفاء بهذا اليوم طروحات يقوم أغلبها على أسباب ومخاوف أثبت الواقع أن لا أصل لها مثل التخوف المفرط من مخاطر شرعية يُخشى حدوثها رغم علم هؤلاء أن هذا الإحتفاء يخلو دائماً من أية طقوس أو شعائر دينية يُخشى إتّباع الناس لها أو إفتتانهم بها.

والمتأمل في مسألة الإحتفاء باليوم الوطني يتساءل وبتعجب شديد لماذا يُمارس كل هذا التضييق على الناس والتهويل من وجود خطر أثبت الواقع أن لا وجود له؟ خاصةًً وأن مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني مقتصرة في الأعمّ الأغلب على تبادل التهاني وإقامة بعض الرقصات الشعبية وبعض المسيرات المنادية بحب الوطن فقط، وليس كما هو الحال مع عيدي “الفطر والأضحى” واللذين تصاحبهما دوماً طقوس دينية معروفة وشعائر يحث الشرع على القيام بها على العكس من الإحتفاء باليوم الوطني الخالي تماماً من أي مظاهر دينية قد تشفع للمعارضين له أمر تحريمه وهذه الحقيقة تقودني لسؤال المعارضين للتذكير باليوم الوطني والإحتفاء به عدة أسئلة أولاً ما هو وجه الاعتراض بالضبط على وجود ما يسمى باليوم الوطني وأشدد على مفردة “الْيَوْمَ” وليس “العيد” حتى نخرج من الجدل البيزنطي حول المصطلحات؟، فإن قيل بأن هنالك تجاوزات معينة في التعبير عن الفرح والابتهاج به فمن الممكن تقويم تلك التجاوزات ومعاقبة المخالف أو المتجاوز، ثم ثانياً صحيح أن هناك علماء يعارضون الإحتفاء بهذا اليوم إلا أن هنالك أيضاً علماء آخرين ثقاة ومعتبرين يرون جواز الإحتفاء به كمفتي البلاد الرسمي سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وأيضاً الشيخ صالح المغامسي والشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح وغيرهم هذا داخلياً أمّا خارجياً فنجد مثلاً علماء دين معتبرين أيضاً يجيزون وجوده والتذكير به أمثال الشيخ عبدالله بن بيّه والشيخ محمد الحسن ولد الدَّدو وغيرهم، فما هو رد المعارضين على هذا أم أنهم يعتبرون هؤلاء العلماء علماء هامشيين لا يجب الأخذ برأيهم أو الاعتداد بقولهم؟، وأخيراً هل هناك دليل شرعي من الكتاب والسنة يُحرم على أي مسلم إحيائه لإحتفال متكرر بأي إنجاز يحققه خاصةً إذا ما علمنا وثبت لدينا أن في وحدة وتأسيس هذا الكيان إنجازاً تاريخياً ونصراً مبيناً للدين قبل أي أمر آخر لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على إنكاره، نصرٌ عمل على تنقية الدين من معظم الشوائب التي كانت تشوهه وتُبعده عن جادة الصواب قبل توحيد هذه البلاد ونصرٌ أسهم أيضاً في محاربة الكثير من الممارسات الخاطئة والبدع في مختلف الجوانب السلوكية اليومية التي كان يمارسها الغالبية والتي يؤمن الجميع اليوم بأنه كان في ممارستها مخالفة بيّنة وصريحة للدين وتوجيهاته.

وعلى أي حال فإن ما يطمأننا نحن الغالبية والحمدلله إجماعنا على أن توحيد هذه البلاد في ذلك اليوم إنجازاً وطنياً يحق لنا الافتخار والاحتفاء به وإحيائه في نفوسنا ونفوس ذرارينا ما حيينا لعلمنا بقيمة هذا اليوم ومدى فضله وكيف أن الله كتب لنا التوحد على يديه بعد أن كنّا قبله مجرد قبائل متناحرة، كلٌ منها يغزو الآخر، وكلُ منها يقوم بسلب ونهب مال وحلال الآخر إضافةً إلى انتشار الكثير من المخالفات الشرعية المشار لها آنفاً والتي ساهم هذا التوحد في تجريمها والقضاء عليها، ولَم تخرج تلك القبائل من ذلك النفق المظلم إلا حين أُُعلن توحد هذه القبائل تحت راية إبن سعود.

أخيراً أتقدم بإسم كل مواطن مسلم شريف غيور على وطنه ودينه وقادته وشعبه بتجديد الولاء والبيعة لولاة أمر هذه البلاد، وأقول لهم ولكافة الشعب السعودي كل عام ووطننا الحبيب في عز ورفعة ومنعة وخير حال، وأسأل الله ألا يغير علينا وأن يديم علينا نِعَمِه كافة ما ظهر منها وما بطن، وأن يوحدنا قادةً وشعب على ما يُرضي الله عنا ويرضي كل من يهمه صلاح أمر ورفعة هذه البلاد على الوجه الصحيح.

كتبه: احمد بني قيس