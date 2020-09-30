مسيرة ٩٠ عاماً…من الاستقرار والتقدم والرخاء

تسعة عقود من المجد والعلياء والخير والرخاء والأمن والأمان عاشها الوطن والمواطن وفي كل عام يحتفل فيه ابناء وبنات المملكة العربية السعودية بيومهم الوطني ويجددون فيه الانتماء والولاء لوطنهم ويستذكرون ويتفاخرون فيه بأمجاد آباءهم وأجدادهم الذين شيّدوا هذا الوطن ويتعاهدون على المضي قدماً في اكمال مسيرة الكفاح والنجاح والوصول بها الى قمم المعالي.

ويأتي هذا اليوم في الثالث والعشرين من سبتمبر في كل عام ومنذ تسعين عاماً والمملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني المجيد الذي تم فيه توحيد هذا البلد الأمين تحت لواء التوحيد بقيادة مؤسس هذا الكيان العظيم الامام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود،

ففي عام ١٩٣٢م صدر مرسوم ملكي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها الى اسم المملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من ٢٣ سبتمبر من نفس العام واصبح هذا اليوم يعرف باليوم الوطني لتوحيد البلاد.

الدولة السعودية الأولى(امارة الدرعية)

قامت الدولة السعودية الاولى على يد محمد بن سعود وكان ذلك عام ١٧٤٤م بعد تحالفه مع محمد بن عبد الوهاب ونجح آل سعود في توحيد نجد بعد سنوات طويلة من الحروب.

إلا أن الدولة العثمانية لم تهنأ بقيام هذه الدولة فقررت القضاء عليها عن طريق والي مصر آنذاك محمد علي باشا بقيادة ابراهيم علي باشا قائد قوة ايالة المصرية العثمانية وقد نجح في اسقاطها عام ١٨١٨م

الدولة السعودية الثانية(امارة نجد)

وقد أنشأها الأمير تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود بعد سقوط الدولة السعودية الأولى على يد قوات إيالة مصر العثمانية بقيادة إبراهيم محمد علي باشا. وتمكن الأمير تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود خلال سنوات حكمه من اتخاذ الرياض عاصمة لملكه

الا ان الحروب الداخلية والاختلاف بين أبناء الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود تسببت في إضعاف الدولة وسقوطها على يد امير حائل محمد بن عبدالله آل رشيد وكان ذلك عام 1891م

الدولة السعودية الثالثة(السعودية الحديثة)

وكانت تسمى امارة الرياض وامارة نجد والحجاز وقد بدأت عندما تمكن الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بعد خروجه مع عدد من رجاله من الكويت اسقاط امارة حائل التي يحكمها ابن رشيد عام ١٩٢١م ثم توسعت عند ضم الاحساء فاصبحت تسمى سلطنة نجد عندما أُطلق على الامير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لقب السلطان ومن ثم تغير اسمها الى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها واستمر الاسم قائما حتى توحيد المملكة باسم المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢م

ترسية دعائم الدولة

مرّت المملكة العربية السعودية بمراحل كثيرة ومعارك صعبة خاضها الملك عبدالعزير بن عبدالرحمن آل سعود وقوبل بالكثير من الصعاب والخصوم وابرزهم خصمه التقليدي ابن رشيد ووالي الدولة العثمانية في الحجاز الحسين شريف بالاضافة الى الخصوم الذين كانوا يتحالفون سراً ضد الدولة السعودية واستطاع التغلب على كل خصومه وضم جميع اجزاء المملكة الى حكمه وطرد الولاة العثمانيين في بعض الإمارات التي تشكلت نتيجة الانهيارات التي حدثت في الدولة العثمانية او التي دعم قيامها العثمانيين ومنحوها الثقة لتكون ممثلة لدولتهم وتحت سيطرتهم،فقام الملك عبدالعزيز بخوض العديد من المعارك التي نجح من خلالها في تسليم القبائل له ومبايعته وترسية السلم وتلبية حوائج السكان الذين كانوا يعانون من الاضطهاد والعوز فيما قبل العهد السعودي الحديث.

أهمية قيام الدولة السعودية للمواطنين

يُعد توحيد المملكة العربية السعودية من أهم الإنجازات السياسية التي حققها الملك عبدالعزيز وتتضح هذه الحقيقة من قوة الدولة التي يتمتع فيها المواطن بالاستقرار والراحة والهدوء وينعم بالأمن في ظل حكومة مركزية قوية تحمي رعاياها وتكفل لهم العزة والكرامة في وطن آمن مستقر وهي أمور يرجوها المواطن في كل مكان وزمان. وتتضح هذه الحقيقة الثابتة إذا قارنا الوضع المستقر والآمن بحال الفوضى والاضطراب التي كان يعيشها المواطن في مناطق الجزيرة العربية قبل التوحيد السياسي، وفي غياب الدولة المركزية القوية.

التطور الهائل للدولة ومكانتها الدولية

شهدت المملكة تطوراً مذهلاً منذ توحيدها عام ١٩٣٢م فقد تحولت من بلد صحراوي فقير الى دولة حديثة اقتصادية متقدمة في شتى المجالات ولاعب رئيسي على الساحة الدولية فقد اكتشف النفط عام ١٩٣٦م وبدأ إنتاجه تجارياً عام ١٩٣٨م مما سمح ببدء عملية التحديث. وبعد اكتشاف النفط أصبحت المملكة واحدة من ٥١ عضواً قانونياً أصلياً في الأمم المتحدة وبدأت الصناعات البترولية وبناء الاقتصاد السعودي والنهوض بالبنية التحتيه وشق الطرق وتعبيدها وانشاء المدارس والاهتمام بالتعليم والصحة لينعم المواطن بالرفاهية والراحة والاستقرار،

وقد تعاقب ملوك الدولة من أبناء المؤسس على النهوض بالمملكة في جميع المجالات واقامة حضارتها التي اكسبتها حلّة مميزة على مساحتها الشاسعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وكثير من المميزات التي جعلتها في مصافّ الدول المتقدمة وجعلتها قبلة حضارية اقتصادية سياحية ثقافية عالمية اضافة الى مكانتها الدينية في قلوب المسلمين واحتضانها للحرمين الشريفين ومهبط الوحي والرسالة المحمدية وبها أول مسجد بُني في الإسلام وهو ما جعلها تمثل العمق الإستراتيجي للخليج والعرب والمسلمين وعماداً رئيسياً للاستقرار في المنطقة.

كتبه: سعد ابوجلوي