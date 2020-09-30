الأردن.. إلقاء القبض على 20 مواطنا سوريا شاركوا في حفل زفاف 

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية الثلاثاء، في إربد مجموعة من المشاركين بحفل زفاف "سهرة عرس" أقيمت في بلدة حوارة.
الأردن.. إلقاء القبض على 20 مواطنا سوريا شاركوا في حفل زفافالحكومة الأردنية تصدر أمر الدفاع (16)
وأكد مصدر أمني، أنه "تم توقيف أكثر من 20 شخصا شاركوا بالسهرة".
وأضاف: "تم توقيف العريس ووالده واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم بحسب أوامر الدفاع المعلن عنها في البلاد".
وأشار إلى أن "جميع المشاركين من الجالية السورية".
وأعلن الأردن عن إصدار أمر الدفاع (16)، منتصف الشهر الجاري، استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وللحد من تفشي فيروس كورونا.
ونص أمر الدفاع، على "منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى".
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