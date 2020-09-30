وبحسب "روسيا اليوم"، جاءت تصريحات خزيم خلال جولة له على المطار اليوم للاطلاع على الإجراءات النهائية لإعادة افتتاح المطار غدا، واستئناف التشغيل المنتظم لتخديم الرحلات القادمة والمغادرة ولمختلف شركات الطيران.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها فى فيسبوك، أن الجهات المعنية فى المطار أنهت التدابير الخاصة به من مركز صحى وأجهزة قياس حرارة وزيادة العناصر الطبية، والهجرة والجوازات، وافتتاح كوات للمصرف التجارى السورى، كما تم فرز عناصر وتركيب أجهزة تعقيم للركاب والحقائب، ورسم علامات أرضية لتحقيق التباعد المكانى، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة .
ومن المقرر أن تبدأ غدا الخميس الحركة الجوية من وإلى مطار دمشق وستقلع أولى رحلات السورية للطيران إلى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل السورى يعلن استقبال القاهرة أولى رحلات مطار دمشق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.