وزير النقل السورى يعلن استقبال القاهرة أولى رحلات مطار دمشق غدا

وبحسب "روسيا اليوم"، جاءت تصريحات خزيم خلال جولة له على المطار اليوم للاطلاع على الإجراءات النهائية لإعادة افتتاح المطار غدا، واستئناف التشغيل المنتظم لتخديم الرحلات القادمة والمغادرة ولمختلف شركات الطيران.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها فى فيسبوك، أن الجهات المعنية فى المطار أنهت التدابير الخاصة به من مركز صحى وأجهزة قياس حرارة وزيادة العناصر الطبية، والهجرة والجوازات، وافتتاح كوات للمصرف التجارى السورى، كما تم فرز عناصر وتركيب أجهزة تعقيم للركاب والحقائب، ورسم علامات أرضية لتحقيق التباعد المكانى، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة .

ومن المقرر أن تبدأ غدا الخميس الحركة الجوية من وإلى مطار دمشق وستقلع أولى رحلات السورية للطيران إلى القاهرة.