رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





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