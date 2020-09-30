ليبيا تسجل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضح المركز فى بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن إجمالى الإصابات بالفيروس فى ليبيا وصل إلى 34 ألفا و525 حالة: 14 ألفا و613 نشطة، و19 ألفا و361 متعافا، بينما توفى 551 آخرين، وذلك منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد مارس الماضى.

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