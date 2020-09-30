توقيع اتفاق تعاون عسكرى بين تونس والولايات المتحدة لعشر سنوات

وقعت تونس والولايات المتحدة اتفاقا للتعاون العسكرى بين البلدين لمدة عشر سنوات، وأكد وزير الدفاع الأمريكى أهمية التقارب مع تونس كشريك من أجل مواجهة تأزم الوضع فى ليبيا.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقربين من وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، قوله إن الاتفاق الذى وقعه إسبر الأربعاء هو خارطة طريق لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتستمر على عشر سنوات من أجل تطوير العلاقات من خلال التدريب فى حال قررت تونس شراء أسلحة دقيقة.

وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى، بحسب "روسيا اليوم"، : "مسرورون لتعميق التعاون من أجل مساعدة تونس على حماية موانئها وحدودها".

وبعد لقائه بالرئيس التونسى قيس سعيّد فى قصر قرطاج، ألقى إسبر خطابا فى المقبرة العسكرية الأمريكية فى قرطاج حيث يرقد العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا فى شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال إن الهدف هو مواجهة "المتطرفين والذين يمثلن تهديدا" وأيضا "منافسينا الاستراتجيين الصين وروسيا" بسلوكهما "السيئ".

وتعتبر واشنطن تونس حليفا مهما منذ العام 2015، كما تشارك قوات عسكرية أمريكية فى تدريبات مشتركة مع الجيش التونسى بانتظام كما نظمت وزارة الدفاع الأمريكية عرضا للطيران العسكرى فى مارس الفائت فى جزيرة جربة جنوب البلاد تحت مسمى المعرض الدولى للطيران والدفاع.

وخصص البنتاجون دعما للجيش التونسى بحوالى مليار دولار منذ ثورة 2011، وفقا لبيان أفريكوم.

من جهة أخرى، يصل إسبر الخميس إلى الجزائر العاصمة كأول رئيس للبنتاجون يزورها منذ 15 عاما، حيث سيجرى محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون الذى يشغل أيضا منصبى قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع.

وينهى الوزير الأمريكى جولته المغاربية الجمعة فى الرباط حيث سيناقش سبل "تعزيز العلاقات الوثيقة" فى المجال الأمنى مع المغرب.