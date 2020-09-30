هل يستحق أنمار الفرصة؟

*- بعد نهاية الموسم الماضي وضمان بقاء العميد في دوري المحترفين طالب الكثير من جماهيره برحيل الإدارة إلا أن ثقة أنمار وزملائه في أنفسهم كانت هي الفيصل ليُصبح استمرار الإدارة أمرًا واقعًا وبالتالي بات علينا كاتحاديين- إن كنا نحب الاتحاد فعلاً- دعم خطواتها والدعاء لها بالتوفيق خاصة أننا على أعتاب بداية موسم مما يجعل مسألة التغيير مغامرة غير محسوبة.

*- ولا شك أن إصرار الإدارة على الاستمرار لم يأتِ اعتباطًا أو تعنتًا بقدر ما هي ثقة في النفس بأن لديها ما تقدمه لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الاتحاد ليُصبح من حقها علينا أن نمنحها فرصة التصحيح طالما هي في سدة الرئاسة وهو مطلب شرعي لها لا غبار عليه.

*- نتفق جميعًا على أنه لا يستطيع أي شخص العمل ( أي عمل) في أجواء مشحونة ومتوترة وقلقة ولو داخل مؤسسة صغيرة فكيف سيكون الأمر حين يختص ذلك العمل بنادي جماهيري كالاتحاد؟ حتمًا سيكون العمل الجاد والمخلص من الصعوبة بمكان لذلك وجب علينا – كإعلام وجماهير- أن نمنح إدارة أنمار الفرصة للعمل على أن نتركها تعمل في هدوء وندعم خطواتها دون تدخلات أو وصاية ، فالملاحظ أن البعض لا يتوانى في سل سيوف النقد والهجوم على أعضائها مع كل خبر تنشره وسائل التواصل.

*- يجب ألا تجعلنا (تنبؤات) البعض بفشل الإدارة أو فشل لاعب ما أن (نبني) عليها آراءنا ونسير خلفها حاملين معاول الهدم بل علينا أن ننتظر حتى نرى نتيجة العمل على أرض الواقع ثم ندلو بآرائنا فيما فيه مصلحة الكيان.

*- البعض يعشق الواقعية لكن ذلك على الورق فقط حيث لا يؤمن بها على أرض الواقع فها هم يطالبون الإدارة بتجهيز فريقًا لا يُقهر للموسم القادم بل يضعون الدوري القادم مقياس لنجاحها من عدمه فأين الواقعية التي ينادون بها ليل نهار وهم يعلمون البير وغطاه فالاتحاد بحاجة على الأقل لموسمين كي يستطيع تجهيز فريق منافس والسبب يكمن في عدم وجود الدعم المادي الكافي الذي يمكّن الإدارة من جلب محترفين أجانب سوبر مثلما هو حاصل في فرق المقدمة.

* العناصر الموجودة في الاتحاد حاليًا تستطيع المنافسة على مراكز كالثالث والرابع بشرط أن تكون في نادي آخر غير الاتحاد مثلما حدث في الوحدة وذلك لأن الأول لديه جهور وإعلام يُشكل ضغطًا رهيبًا على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لا يُمكّنها من تقديم ما لديها من إمكانيات.

*- لمن يظن أن هناك تناقض في آرائي – كوني ضممت صوتي في نهاية الموسم مع صوت الغالبية المطالبة برحيل الإدارة ثم الآن أطالب بمنحها الفرصة- أقول له: أنا أتجه حيث كانت مصلحة الاتحاد وبما أن مصلحة الاتحاد الآن تتطلب من الجميع منح الإدارة الفرصة للعمل ودعم خطواتها فإنك ستجدني هناك.

كتبه: احمد الشيخي