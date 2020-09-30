عودة عدد من أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية بنادي الهلال إثر تعافيهم

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء عن عودة عدد من أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية إلى الرياض بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أظهرت الفحوص الطبية تعافي عدد من أعضاء بعثة الهلال المتواجدة في قطر من فيروس كورونا، حيث تضم البعثة العائدة اليوم عددا من أعضاء الأجزة الفنية والطبية والإدارية بعد تعافيهم من الفيروس”.

وأضاف الهلال “ينتظر أن يعود إلى الرياض مساء اليوم الأربعاء كلاً من عبدالله الجدعاني وعبدالله الحافظ وسيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، وغوميز”.

واختتم الهلال بالقول “يمكث كلا من محمد جحفلي وعلي آل بليهي ومتعب المفرج ومحمد كنو وناصر الدوسري ومحمد الكنيدري إضافة إلى اثنين من أعضاء الجهازين الفني والطبي في العزل الطبي لحين اكتمال تعافيهم قبل عودتهم إلى الرياض”.

يذكر أن بطل المملكة وآسيا لم يتمكن من استكمال قائمته لمباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي في ختام مرحلة المجموعات، نتيجة إصابات كورونا.

ونتيجة ذلك، أصدر الاتحاد الآسيوي بيانا رسميا اعتبر من خلاله فريق الهلال منسحبا من منافسات البطولة القارية، ليقدم الأخير تظلما لكن تم رفضه.