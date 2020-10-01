مركز حي عشيرة ينفذ مبادرة تكريم مدراء الدوائر الحكومية بعشيرة

نفذ مركز حي عشيرة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة مبادرة زيارة الدوائر الحكومية بعشيرة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية حيث قدم رئيس المركز الشيخ محمد بن مزعل المقاطي وعدد من أعضاء المركز درع تذكاري لرئيس مركز إمارة عشيرة الأستاذ/ معيض المالكي ومدير مكتب بلدية عشيرة الأستاذ/ سمير القثامي ولمدير مركز شرطة عشيرة الرائد/ عبدالهادي الثقفي وذلك نظير جهودهم وعملهم الدؤوب مع المركز على مدار العام ،و أيضا منذ ظهور جائحة كورونا – ( كوفيد – 19 ) و الذي لم ينقطع دعمهم للمركز وللجميع حتى يومنا هذا بفضل الله تعالى و منته ، و ذلك بجهود أعضاء مجلس الإدارة و موظفي المركز . اظهر المزيد

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