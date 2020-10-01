الجيش العراقى : مجموعة إرهابية أطلقت صواريخ على أربيل من محافظة نينوى

وأوضح بيان الجيش أن الهجوم الصاروخى لم يتسبب فى خسائر بالأرواح، وقد احترقت المركبة التى استخدمت فى إطلاق الصواريخ.

كما أكد أن قائد المنطقة التى انطلقت منها الصواريخ أوقف عن العمل، وجرى فتح تحقيق فورى.

وسقطت عدة صواريخ فى وقت سابق الأربعاء على أربيل، استهدف بعضها مطارها الدولى، حسبما أكدت مصادر مختلفة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، إن قوات الحشد الشعبى المدعومة من إيران أطلقت 6 صواريخ على مطار أربيل من محافظة نينوى، فيما أوضحت قوات البشمركة الكردية أنه تم اعتراض 3 صواريخ، بينما سقط رابع قرب مقر جماعة إيرانية معارضة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية فى حكومة إقليم كردستان العراق، إنه "تم إطلاق 6 صواريخ صوب مطار أربيل الدولى مساء الأربعاء، ولحسن الحظ لم تصب أهدافها ولم تلحق أى أضرار".



وتابع البيان: "أطلقت الصواريخ من على متن مركبة من نوع بيك أب فى حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهى مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبى، إن فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة فى هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".

وبحسب مراسل "سكاى نيوز عربية"، فإن 3 صواريخ مجهولة المصدر استهدفت أحد المقار التابعة للحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى المعارض فى محيط أربيل، من دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.

كما استهدفت صواريخ موقعا للقوات الأمريكية المتمركزة داخل مطار أربيل من دون وقوع إصابات، بحسب تصريحات منسوبة لمصدر فى تلك القوات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية كردية أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى.

من ناحيته، اتهم الحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى المعارض الجيش الإيرانى بتنفيذ هجوم صاروخى، تعرض له مجمع سكنى يقطنه منتسبو مقاتلى الحزب على مشارف مدينة أربيل.