استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة .. رصد 54 خرقا حوثيا فى الساحل الغربى اليمنى

ونقل موقع "العربية"، بيانًا نشره الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، مساء الأربعاء، أفاد بأن وحدة الرصد والمتابعة فى القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التى بلغ عددها 54 خرقًا فى الساعات الماضية، فى مديرية حيس ومنطقتى الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا ومركز المدينة ومناطق شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة.

وذكر البيان نقلًا عن مصدر عملياتى قوله إن الخروقات شملت أعمالا عدائية بحق المدنيين تمثلت بعمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأدان المصدر ما تقوم به ميليشيات الحوثى من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ضاعفت من معاناة سكان الحديدة فى ظل الهدنة الأممية.

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية فى الحديدة أواخر العام 2018 تواصل ميليشيات الحوثى تصعيد عملياتها العسكرية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين فى ظل صمت وتغاضٍ أممى مريب، بحسب البيان.

وكانت إحصائية نشرها الإعلام العسكرى للقوات المشتركة كشفت أن عدد الضحايا المدنيين فى محافظة الحديدة، غربى اليمن، تجاوز منذ بدء سريان الهدنة الأممية فى 18 ديسمبر 2018، أكثر من 2574 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال ومسنون.

وأفادت أن خروقات الحوثيين تصاعدت وكانت أكثر دموية منذ مطلع العام الجارى، حيث حصدت الهجمات التى شنتها منذ يناير وحتى منتصف شهر سبتمبر الجارى ما يزيد عن 205 مدنيين.

وتواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة فى السويد، باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء فى قرى ومدن محافظة الحديدة.