لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقى تطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

وقال عضو اللجنة عامر الفائز، إن "مهام حماية البعثات الدبلوماسية يقع على عاتق الدولة المستضيفة، وبالتالى فأن على المتسببين بهذه الاعتداءات إعادة النظر باجراءتهم كونها غير مسؤولة وستتسبب بضعف الدولة العراقية".
وأضاف، أن "مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف حازم باتجاه حماية السفارات والهيئات الدبلوماسية، بالرغم من أن دوره رقابى وليس تنفيذياً".
وأشار إلى أن "انسحاب السفارة الأمريكية قد يتبعه انسحاب سفارات أخرى، ما يسبب خسارة دبلوماسية للعراق، فضلاً عن الخسارات الاقتصادية والأمنية".
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