العربية : طائرة شحن تركية تهبط فى قاعدة الوطية الليبية

وكان اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، حذر من أن "تركيا مازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق، من أجل السيطرة على النفط الليبيى"، مؤكدًا على جاهزية الجيش الليبى للتصدى لأى محاولة هجوم تركية على سرت.

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