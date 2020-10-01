وقال الشهود، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن الطائرة سقطت ظهر اليوم فى وادى "سيفا" بسلسلة جبل متين خلف قرية "كوهرزى" شرق قضاء العمادية. وأضافوا أن أهالى القرية شاهدوا الطائرة وهى تسقط من السماء إلى داخل الوادى دون معرف تفاصيل. يشار إلى أن تركيا تشن هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستانى فى العراق منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أى إجراء لمكافحة الجماعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سقوط طائرة مسيرة تركية فى محافظة دهوك العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.