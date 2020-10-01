رئيس البرلمان اللبناني يعلن ”اتفاقا إطاريا” للتفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن التوصل إلى "اتفاق إطاري" بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأمم المتحدة في المقر التابع لها بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "بري" ظهر اليوم بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والقائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول.

وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أن قيادة الجيش اللبناني ستتولى ملف التفاوض لترسيم الحدود، برعاية من رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة المرتقبة عقب تشكيلها.