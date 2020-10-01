الدولار عند أدنى مستوى في نحو 10 أيام

الدولار عند أدنى مستوى في نحو 10 أيامتراجع الدولار اليوم إلى أقل مستوى في تسعة أيام إذ عززت بيانات أمريكية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.

واقترحت إلادارة الأمريكية حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.

وفي ظل بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت المعنويات في السوق الدولار للتراجع إلى 93.61 مقابل سلة عملات وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر .

وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1735 دولار مرتفعا 0.1 بالمئة خلال اليوم .

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7186 دولار أمريكي بعدما لامس 0.7197 في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر .

كما ارتفع اليوان الصيني 0.6 بالمئة إلى 6.7457 للدولار بعدما زاد إلى 6.7330 وهو أعلى مستوياته منذ بداية مايو 2019.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2881 دولار وتراجع أيضا 0.2 بالمئة مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 91.08 بنس.