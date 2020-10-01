السعودية.. نحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم والحصيلة الإجمالية تتجاوز الـ335 ألفا 

أعلنت السلطات الصحية في السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 418 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 26 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 29 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 335097 بما في ذلك 4794 حالة وفاة و10557 حالة نشطة، منها 993 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 592 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 319746 شخصا.