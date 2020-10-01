برى: الاتفاق على إطار للمفاوضات مع إسرائيل بخصوص الحدود البحرية والبرية

وأوضح برى، أن الجيش اللبنانى سيقود المحادثات، وأن الاجتماعات ستعقد قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ممثلى الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان سيشاركون فى الاجتماعات.

وأضاف أن لبنان وإسرائيل طالبا أمريكا بأن تكون وسيطا في ترسيم الحدود.

وأكد برى، أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل، موضحا أن الاتفاق الإطارى ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات بأسرع ما يمكن.