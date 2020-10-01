الرئاسة اللبنانية تنفى إصابة عون بفيروس كورونا

وقال مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية، عبر تويتر، إن "الإشاعات التى يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء كورونا لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد.

وكان رئيس التيار الوطنى الحر وزير الخارجية اللبنانى السابق جبران باسيل، وهو صهر عون، أعلن فى وقت سابق هذا الأسبوع إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم أنه أدخل إلى مستشفى "أوتيل ديو" فى العاصمة بيروت لتلقى العلاج إثر نوبة ضيق تنفس جراء أعراض عدوى "كوفيد-19".