بيان إماراتى أمريكى إسرائيلى مشترك حول التعاون فى مجال الطاقة

جاء ذلك فى بيان ثلاثى مشترك أصدره اليوم الخميس، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى ودان برويليت وزير الطاقة الأمريكى ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلى، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة فى مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والإزدهار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وجاء فى البيان المشترك "تقر دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة فى قطاع الطاقة وتتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق فى هذا المجال بما فى ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعى والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه.. وستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.. وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التى يواجهها الشعب الفلسطينى من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".
وتابع البيان "من أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون فى هذا الصدد تلتزم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الإجتماعات متعددة الأطراف وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولى فى مجالات البحث والتطوير والتبنى السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".
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