لبنان يسجل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا

وقالت وزارة الصحة العامة فى تقريرها اليومى، إنه تم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليرتفع العدد التراكمى للإصابات إلى 40868 حالة، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1242 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 174.
وذكرت أن عدد الإصابات التى تلقت العناية الطبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 538، من بينها 168 فى العناية المركزة.
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