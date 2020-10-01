فيديو .. الجيش الليبى يعلن فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدنى

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، اليوم الخميس، فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدنى، فى خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وفى كلمة خلال مؤتمر صحفى له مساء اليوم، نقل المسمارى تعهد القيادة العامة للجيش الليبى بالالتزام بتسهيل عمل الطيران المدنى وفتح المطارات فى الجنوب الغربى والشرقى، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات فى مطار بنينا الدولى بمدينة بنغازى.

وقال المسمارى إن "كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش فى مطار بنينا لضمان عدم نقل الإرهابيين" حيث "تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبى".

وأشار إلى أن استخدام مطار بنينا هو إجراء مؤقت إلى حين تزويد المطارات الأخرى بالأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه على جميع خطوط الطيران الالتزام بهذه الإجراءات للمحافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب.